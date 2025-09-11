Как генетика, воспитание и критика влияют на внушаемость: врач объяснил связь

Сила самопрограммирования у человека зависит от нескольких факторов. Одни люди легко верят в предсказания, а другие сохраняют критическое мышление и не поддаются на уловки. Врач-психиатр, психотерапевт Центра когнитивного здоровья Федерального медико-биологического агентства России Михаил Ответчиков рассказал KP.RU, кто больше подвержен внушению.
— Во-первых, есть генетическая составляющая. Некоторые люди с рождения более чувствительны к уровню гормона дофамина в головном мозге. Они легче поддаются убеждению, обладают большей внушаемостью. Определить такую особенность можно с помощью специальных психологических тестов, — поделился медик.
Кроме генетики, на склонность к самовнушению влияют уровень критического мышления и среда воспитания. Люди, умеющие проверять информацию и искать доказательства, реже поддаются чужому влиянию.
— Если дети воспитывались в среде, где ценили их мнение, поддерживали уверенность в успехе начинаний, то они будут более склонны к позитивному программированию. А те, кого в детстве много критиковали, чаще сомневаются в своих силах и скорее ожидают худшего, — добавил эксперт.