Ричмонд
+18°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дожди с грозами пройдут в Казахстане 11 сентября

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 11 сентября распространило РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

Сейчас в Ричмонде: +18° 2 м/с 94% 761 мм рт. ст. +19°
Источник: pexels

Погоду на большей части Казахстана будет определять циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы — пройдут дожди с грозами, на севере, востоке, в центре республики — сильный дождь, град, шквал. На западе, юго-западе и юге страны ожидается погода преимущественно без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, на западе, севере, востоке, в центре РК в ночные и утренние часы — туманы.

На севере, востоке области Жетысу, на юге, востоке Алматинской области, на севере Карагандинской, на северо-западе Акмолинской, на юге, востоке Западно-Казахстанской, на западе Атырауской, на западе, в центре Актюбинской, на юго-востоке Костанайской, на востоке области Улытау ожидается высокая пожарная опасность.

В Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской областях, в области Жетысу, на западе Западно-Казахстанской, на юго-западе Костанайской, на юге Карагандинской, на востоке Актюбинской областей, на юге области Улытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.