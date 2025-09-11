Дожди с грозами пройдут в Казахстане 11 сентября

Погоду на большей части Казахстана будет определять циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы — пройдут дожди с грозами, на севере, востоке, в центре республики — сильный дождь, град, шквал. На западе, юго-западе и юге страны ожидается погода преимущественно без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, на западе, севере, востоке, в центре РК в ночные и утренние часы — туманы.
На севере, востоке области Жетысу, на юге, востоке Алматинской области, на севере Карагандинской, на северо-западе Акмолинской, на юге, востоке Западно-Казахстанской, на западе Атырауской, на западе, в центре Актюбинской, на юго-востоке Костанайской, на востоке области Улытау ожидается высокая пожарная опасность.
В Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской областях, в области Жетысу, на западе Западно-Казахстанской, на юго-западе Костанайской, на юге Карагандинской, на востоке Актюбинской областей, на юге области Улытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.