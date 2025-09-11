Дожди с грозами пройдут в Казахстане 11 сентября

Погоду на большей части Казахстана будет определять циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы — пройдут дожди с грозами, на севере, востоке, в центре республики — сильный дождь, град, шквал. На западе, юго-западе и юге страны ожидается погода преимущественно без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, на западе, севере, востоке, в центре РК в ночные и утренние часы — туманы.