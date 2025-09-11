Расходы на покупку лекарств предложили включить в ДМС

Объем рынка ДМС в России оценивается примерно в четыре миллиарда долларов, тогда как в Саудовской Аравии он составляет 12 миллиардов, в ОАЭ — 17 миллиардов, в ЮАР — 11 миллиардов, а в Мексике — пять миллиардов долларов. Кроме того, эксперты отмечают низкий уровень цифровизации российского рынка: согласование услуг занимает до 24 часов против нескольких минут в других странах. В то же время уровень завышений счетов в России составляет 3−5%, что заметно ниже зарубежных показателей. Аналитики считают, что развитие цифровых сервисов и расширение пакетов ДМС позволят вывести рынок на новый уровень эффективности.