Расходы на покупку лекарств предложили включить в ДМС

Аналитики считают, что включение лекарства в ДМС сделает программу более ценной для клиентов.
В России необходимо включить расходы на покупку лекарств в стандартные пакеты добровольного медицинского страхования (ДМС). С соответствующей инициативой выступили аналитики компании Mains Lab, которые провели исследование и сравнили программы ДМС в России, Саудовской Аравии, ОАЭ, ЮАР и Мексике. По данным экспертов, Россия — единственная из этих стран, где страховые программы не покрывают стоимость медикаментов.
«Лекарственное обеспечение пока не включено в стандартные пакеты, тогда как в Саудовской Аравии, ОАЭ и ЮАР оно занимает до 20% страховой премии. Это направление можно считать одной из наиболее перспективных областей для роста», — говорится в исследовании Mains Lab. Его приводит РИА Новости. По словам аналитиков, включение лекарственного обеспечения в ДМС сделает услуги более ценными для клиентов и откроет новые возможности для развития рынка.
Объем рынка ДМС в России оценивается примерно в четыре миллиарда долларов, тогда как в Саудовской Аравии он составляет 12 миллиардов, в ОАЭ — 17 миллиардов, в ЮАР — 11 миллиардов, а в Мексике — пять миллиардов долларов. Кроме того, эксперты отмечают низкий уровень цифровизации российского рынка: согласование услуг занимает до 24 часов против нескольких минут в других странах. В то же время уровень завышений счетов в России составляет 3−5%, что заметно ниже зарубежных показателей. Аналитики считают, что развитие цифровых сервисов и расширение пакетов ДМС позволят вывести рынок на новый уровень эффективности.