Врач рассказал, что на самом деле происходит с иммунитетом с наступлением осени

По словам специалиста, у практически здоровых людей, как правило, не наблюдается существенных нарушений в работе иммунной системы, и стандартные иммунологические тесты не выявляют никаких отклонений. Однако проблемы могут возникать из-за смены сезона и изменения образа жизни. Эксперт отметил, что в холодное время года люди чаще находятся в тесных закрытых помещениях, что способствует повышению концентрации вирусов и бактерий и, как следствие, увеличению риска заражения.