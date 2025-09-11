У побережья Камчатки произошло ощутимое землетрясение

По данным исследовательского центра, подземные толчки были зафиксированы 10 сентября 2025 года в 19:30:22 по UTC (11 сентября в 07:30 по камчатскому времени). Эпицентр находился в 90 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 49,9 километра, с координатами 52,8244 градуса северной широты и 159,8839 градуса восточной долготы.