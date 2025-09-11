У побережья Камчатки произошло ощутимое землетрясение

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,3 в Тихом океане у восточного побережья Камчатки. Об этом сообщил Камчатский филиал Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН в своем Telegram-канале.
По данным исследовательского центра, подземные толчки были зафиксированы 10 сентября 2025 года в 19:30:22 по UTC (11 сентября в 07:30 по камчатскому времени). Эпицентр находился в 90 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 49,9 километра, с координатами 52,8244 градуса северной широты и 159,8839 градуса восточной долготы.
Предварительно оцененная сила землетрясения в Петропавловске-Камчатском составила три балла. Сообщений о разрушениях, пострадавших или угрозе цунами не поступало.
Ранее у берегов Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,3. Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане в 201 км южнее города Северо-Курильска.