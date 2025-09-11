В Приморье завершилась амнистия для иностранных граждан

«Управление по миграционным вопросам и его подразделения оказали более 200 тысяч государственных услуг иностранным лицам, оформило свыше 25 тысяч патентов на трудовую деятельность, что пополнило краевой бюджет почти на 300 миллионов рублей», - прокомментировала пресс‑служба УМВД России по Приморскому краю.