Ричмонд
+18°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье завершилась амнистия для иностранных граждан

УМВД России по Приморскому краю поделилось итогами работы миграционных служб.

Источник: соцсети

В Приморском крае подведены итоги работы миграционных служб с начала года.  Вчера, 10 сентября в регионе завершился срок действия амнистии для иностранных граждан, позволяющей урегулировать их правовой статус.

«Управление по миграционным вопросам и его подразделения оказали более 200 тысяч государственных услуг иностранным лицам, оформило свыше 25  тысяч патентов на трудовую деятельность, что пополнило краевой бюджет почти на 300  миллионов  рублей», - прокомментировала пресс‑служба УМВД России по Приморскому краю.

В отношении нарушителей миграционного законодательства подготовлено более 23,5  тысяч административных протоколов, а также было возбуждено более 200 уголовных дел.

С начала текущего года вынесено 148 решений о сокращении срока пребывания, направлено 2 304 представления о неразрешении въезда, выдворено 836 иностранных граждан и депортировано 36 человек.

За тот же период выдано 56 976 паспортов гражданина Российской Федерации, в том числе 12 064  — впервые. Также оформлено 78 584 заграничных паспорта, из них 13 460 нового поколения и 65 124 паспорта старого образца.