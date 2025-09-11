В Приморье завершилась амнистия для иностранных граждан

В Приморском крае подведены итоги работы миграционных служб с начала года. Вчера, 10 сентября в регионе завершился срок действия амнистии для иностранных граждан, позволяющей урегулировать их правовой статус.
«Управление по миграционным вопросам и его подразделения оказали более 200 тысяч государственных услуг иностранным лицам, оформило свыше 25 тысяч патентов на трудовую деятельность, что пополнило краевой бюджет почти на 300 миллионов рублей», - прокомментировала пресс‑служба УМВД России по Приморскому краю.
В отношении нарушителей миграционного законодательства подготовлено более 23,5 тысяч административных протоколов, а также было возбуждено более 200 уголовных дел.
С начала текущего года вынесено 148 решений о сокращении срока пребывания, направлено 2 304 представления о неразрешении въезда, выдворено 836 иностранных граждан и депортировано 36 человек.
За тот же период выдано 56 976 паспортов гражданина Российской Федерации, в том числе 12 064 — впервые. Также оформлено 78 584 заграничных паспорта, из них 13 460 нового поколения и 65 124 паспорта старого образца.