ЛДПР предложила направить часть доходов операторов на развитие связи

Депутат подчеркнул, что после введения мер по частичному ограничению звонков в WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская) и Telegram россияне стали на 20−30% чаще звонить по обычным мобильным номерам. По его словам, это привело к росту нагрузки на сети и сбоям соединения. Кроме того, по данным Минцифры РФ, расходы абонентов к концу года могут увеличиться до 7%, а доход мобильных операторов соответственно вырастет.