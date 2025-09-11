Прослушивающее устройство нашли в квартире приближенного к Зеленскому бизнесмена

В квартире бизнесмена Тимура Миндича, близкого к президенту Украины Владимиру Зеленскому, было обнаружено прослушивающее устройство. Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники, устройство было найдено в полу квартиры.
Ранее уже сообщалось о возможном наличии прослушки, но тогда устройство обнаружить не удалось.
Повторная проверка, проведенная другим учреждением, оказалась успешной. Отмечается, что в квартире Миндича мог бывать и сам президент Зеленский, передает Lenta.ru.
