Прослушивающее устройство нашли в квартире приближенного к Зеленскому бизнесмена

Кроме того, газета The Sunday Times со ссылкой на данные британских военных, бывших министров обороны и экспертов ранее сообщила, что Россия активно шпионит за британскими подводными лодками, используя подводные беспилотные аппараты и яхты, принадлежащие российским олигархам, для разведывательной деятельности.