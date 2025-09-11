WP: Вокруг Белого дома выставили оцепление после убийства Кирка

Вокруг Белого дома установлено оцепление после того, как в результате покушения скончался политик Чарли Кирк, известный своими консервативными взглядами и тем, что поддерживал курс действующего президента США Дональда Трампа.
«Судя по всему, вокруг Белого дома установили масштабный периметр безопасности», — сказано в публикации издания Washington Post.
Напомним, американский политик и активист, сторонник Республиканской партии Чарли Кирк умер в больнице после покушения на него, произошедшего в США. Мужчина выстрелил в Кирка прямо в толпе. Пуля попала Кирку в шею.
Президент США Дональд Трамп поручил приспустить флаги в США после смерти Чарли Кирка и выразил соболезнования семье погибшего политика.
Подробности о покушении и о том, кто такой Чарли Кирк, читайте здесь на KP.RU.
Тем временем задержанный по подозрению в причастности к покушению на американского политика Чарли Кирка в штате Юта мужчина освобождён из-под стражи. Об этом заявил глава ФБР Кэш Пател.