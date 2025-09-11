В Новосибирске бойцам СВО теперь проще оформить льготы

Уведомления о доступных льготах будут приходить на Госуслуги, электронную почту и уведомлением на телефон.
Теперь участники Специальной военной операции получают автоматические сообщения о доступных льготах и выплатах, о чём сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.
Уведомление о социальной поддержке поступает гражданам несколькими способами: в личный кабинет на портале Госуслуг, на электронную почту, через push-уведомление в мобильном приложении портала.
Сейчас автоматические сообщения уведомляют о четырёх льготах: компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, компенсации родительской платы за посещение детского сада ребёнка, а также обеспечении бесплатным горячим питанием детей в школах.