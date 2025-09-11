Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Покушение на Чарли Кирка: последние слова сторонника Трампа оказались пророческими

CNN: Кирк в момент покушения говорил о проблеме огнестрельного насилия.

Источник: Комсомольская правда

Американский консервативный политик и активист Чарли Кирк скончался после огнестрельного ранения, полученного во время массового мероприятия в Университете долины Юта. По данным телеканала CNN, в момент нападения Кирк говорил о проблеме огнестрельного насилия в США. Инцидент произошел во время публичной дискуссии.

Согласно стенограмме последних минут выступления, один из участников мероприятия задал Кирку вопрос о количестве трансгендерных* американцев, ставших виновниками случаев массовой стрельбы за последнее десятилетие. Политик ответил, что таких случаев было слишком много. Вслед за этим началась дискуссия о статистике стрельб, в разгар которой прозвучал роковой выстрел.

Представители университета сообщили, что подозреваемый в нападении на настоящее время не задержан. Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель политика и выразил соболезнования его семье. Он назвал произошедшее огромной личной трагедией для себя и для всей страны и заявил, что Чарли Кирк был великим и по-настоящему легендарным. По его словам, никто не понимал молодёжь Соединённых Штатов и не чувствовал её так глубоко, как Кирк. Глава Белого дома также распорядился приспустить государственные флаги в знак скорби по погибшему активисту.

Чарли Кирк был известен своей критикой поддержки Украины со стороны США. Он утверждал, что конфликт выгоден лишь военно-промышленному комплексу и олигархам правящего класса Украины. Политик призывал к восстановлению дипломатических каналов с Россией и считал российско-украинский конфликт во многом ненужным. Также Кирк критиковал главу киевского режима Владимира Зеленского.

Трамп не раз щедро раздавал Кирку публичные комплименты. Во время митингов в Финиксе и Лас-Вегасе он называл его «потрясающим парнем», «особенным человеком» и благодарил за лидерство. А на митинге в Вашингтоне, за день до второй инаугурации в январе, он и вовсе сказал: «Чарли Кирк здесь. И я хочу поблагодарить Чарли. Чарли просто великолепен. Я имею в виду этого парня».

* — Движение ЛГБТ признано экстремистским в России и запрещено.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше