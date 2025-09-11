Покушение на Чарли Кирка: последние слова сторонника Трампа оказались пророческими

Трамп не раз щедро раздавал Кирку публичные комплименты. Во время митингов в Финиксе и Лас-Вегасе он называл его «потрясающим парнем», «особенным человеком» и благодарил за лидерство. А на митинге в Вашингтоне, за день до второй инаугурации в январе, он и вовсе сказал: «Чарли Кирк здесь. И я хочу поблагодарить Чарли. Чарли просто великолепен. Я имею в виду этого парня».