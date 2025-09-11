Владивостокскую трассу перекроют в Хабаровском крае на два дня

Федеральную автомобильную дорогу А-370 «Уссури» Хабаровск — Владивосток перекроют для всех видов транспорта на время проведения всероссийских соревнований, чемпионата и первенства Хабаровского края по велосипедному спорту. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», временные ограничения будут вводиться 14 и 15 сентября.
По информации пресс-службы Госавтоинспекции Хабаровского края, меры направлены на обеспечение безопасного движения транспортных средств по автомобильной дороге. Перекрываться на период подготовки и проведения соревнований будут два участка — на 18 и 34 километре федеральной трассы. Так, 14 сентября ограничения будут действовать с 09:00 до 15:00, а 15 сентября — с 09:00 до 16:00.
Напомним, что в прошлый раз федеральную дорогу «Уссури» в Хабаровском крае перекрывали с 28 августа по 1 сентября — на время подготовки и проведения легкоатлетического марафона «Поколение победителей». Движение тогда было организовано через поселки Корфовский и Чирки.