В США освободили мужчину, задержанного после убийства активиста Кирка

Напомним, нападение на Чарли Кирка было совершено в момент, когда он выступал в университете в американском штате. После стрельбы его госпитализировали. Раненый активист скончался в больнице. Президент США Дональд Трамп, сторонником которого был Кирк, выразил соболезнования его семье.