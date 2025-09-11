Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США освободили мужчину, задержанного после убийства активиста Кирка

Глава ФБР отметил, расследование убийства активиста Кирка продолжается.

Источник: АиФ Воронеж

Мужчина, который был ранее задержан по подозрению к причастности к убийству американского консервативного активиста Чарли Кирка, освобождён, сообщил директор ФБР Кэш Пател.

«Задержанный был освобожден после допроса сотрудниками правоохранительных органов», — написал он на своей странице в социальной сети X*.

Глава ведомства отметил, расследование преступления продолжается. Пател пообещал информировать о его ходе.

Напомним, нападение на Чарли Кирка было совершено в момент, когда он выступал в университете в американском штате. После стрельбы его госпитализировали. Раненый активист скончался в больнице. Президент США Дональд Трамп, сторонником которого был Кирк, выразил соболезнования его семье.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше