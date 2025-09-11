В США освободили мужчину, задержанного после убийства активиста Кирка

Мужчина, который был ранее задержан по подозрению к причастности к убийству американского консервативного активиста Чарли Кирка, освобождён, сообщил директор ФБР Кэш Пател.
«Задержанный был освобожден после допроса сотрудниками правоохранительных органов», — написал он на своей странице в социальной сети X*.
Глава ведомства отметил, расследование преступления продолжается. Пател пообещал информировать о его ходе.
Напомним, нападение на Чарли Кирка было совершено в момент, когда он выступал в университете в американском штате. После стрельбы его госпитализировали. Раненый активист скончался в больнице. Президент США Дональд Трамп, сторонником которого был Кирк, выразил соболезнования его семье.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.