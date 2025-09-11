Полковник Матвийчук: группы штурмовиков РФ уже проникают вглубь Купянска

«Ведется разведка. Разведчики проникают вглубь контролируемой противником территории для установления обстановки. Затем наносится огневой удар. Штурмовые группы работают в “двойках” и “тройках” и быстро продвигаются вперед, освобождая участок за участком», — рассказал Матвийчук о тактике ведения боя ВС РФ в харьковском городе.