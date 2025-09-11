Полковник Матвийчук: группы штурмовиков РФ уже проникают вглубь Купянска

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал aif.ru, как ВС РФ освобождают Купянск Харьковской области.
На данный момент в городе идут ожесточенные бои. Российские военные постепенно вытесняют ВСУ с городской агломерации.
«Ведется разведка. Разведчики проникают вглубь контролируемой противником территории для установления обстановки. Затем наносится огневой удар. Штурмовые группы работают в “двойках” и “тройках” и быстро продвигаются вперед, освобождая участок за участком», — рассказал Матвийчук о тактике ведения боя ВС РФ в харьковском городе.
Как сообщал 6 сентября военный эксперт Андрей Марочко, российские войска удерживают около половины Купянска.
Ранее Матвийчук объяснил aif.ru важность водружения на здании администрации Купянска Харьковской области российского флага.