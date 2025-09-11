Гороскоп для всех знаков зодиака на 11 сентября

Сегодня Близнецы окажутся в центре обсуждений. Про вас будут говорить, возможны сплетни. Не всегда о вас говорят правду, однако повлиять на распространение слухов вряд ли получится. На работе могут возникнуть споры, в которых потребуется проявить дипломатичность. Лучше избегать сарказма и двусмысленных высказываний, так как они могут усилить напряжение, их могут неправильно понять.