Мошенники обманывают родных бойцов СВО под предлогом освобождения из плена

Мошенники разработали схему обмана родных и близких бойцов СВО. Мошеннический приём описывает РИА Новости.
Злоумышленники звонят россиянам, чьи родственники отправились в зону СВО, и сообщают, что те якобы находятся в плену. Под предлогом освобождения бойца СВО из плена или включения в списки на обмен мошенники выманивают у жертвы деньги.
Как только аферист получает деньги, он перестаёт выходить на связь с жертвой и блокирует её номер телефона.
Как мошенники атакуют россиян «взносами на нужды СВО», читайте здесь на KP.RU.
Ранее сообщалось, что мошенники украли у вдовы участника специальной военной операции из Советска более 7 млн рублей.
Тем временем военкор Дмитрий Стешин рассказал, как вычислять мошенников, которые наживаются на СВО, притворяясь волонтёрами и присваивая большую часть собранных средств.