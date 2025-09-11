Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники обманывают родных бойцов СВО под предлогом освобождения из плена

Аферисты требуют деньги у семей бойцов СВО якобы за освобождение из плена.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники разработали схему обмана родных и близких бойцов СВО. Мошеннический приём описывает РИА Новости.

Злоумышленники звонят россиянам, чьи родственники отправились в зону СВО, и сообщают, что те якобы находятся в плену. Под предлогом освобождения бойца СВО из плена или включения в списки на обмен мошенники выманивают у жертвы деньги.

Как только аферист получает деньги, он перестаёт выходить на связь с жертвой и блокирует её номер телефона.

Как мошенники атакуют россиян «взносами на нужды СВО», читайте здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что мошенники украли у вдовы участника специальной военной операции из Советска более 7 млн рублей.

Тем временем военкор Дмитрий Стешин рассказал, как вычислять мошенников, которые наживаются на СВО, притворяясь волонтёрами и присваивая большую часть собранных средств.