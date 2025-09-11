Сотрудники ГАИ Владивостока помогли беременной вовремя попасть в роддом

Сотрудники Госавтоинспекции Владивостока помогли беременной женщине вовремя и беспрепятственно добраться до роддома. Как сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, в ходе мониторинга социальных сетей была обнаружена публикация, в которой автор выразил благодарность сотрудникам ГАИ за содействие в экстренной ситуации.
В пятницу, 5 сентября, водитель, везший свою беременную дочь из Уссурийска в родильное отделение Владивостока, обратился к дежурившим на улице Калинина полицейским — капитану Роману Мамоту и старшему лейтенанту Вячеславу Лукину. Мужчина рассказал, что у девушки начались роды, а навигация на телефоне не работает, и попросил помощи в поиске пути до медучреждения.
Полицейские доложили о ситуации в дежурное отделение, после чего приняли решение сопровождать автомобиль до роддома. Водителю предложили ехать за патрульной машиной, которая двигалась с включёнными проблесковыми маячками и сиреной, чтобы обеспечить беспрепятственное прохождение по дороге. Благодаря этому путь занял вдвое меньше времени, и роженицу успели вовремя передать медикам.
В настоящее время жизни и здоровью матери и ребёнка ничего не угрожает, отметили в пресс-службе. Отдельно было отмечено, что сотрудники Госавтоинспекции Владивостока всегда готовы помочь жителям и гостям города.