Сотрудники ГАИ Владивостока помогли беременной вовремя попасть в роддом

В пятницу, 5 сентября, водитель, везший свою беременную дочь из Уссурийска в родильное отделение Владивостока, обратился к дежурившим на улице Калинина полицейским — капитану Роману Мамоту и старшему лейтенанту Вячеславу Лукину. Мужчина рассказал, что у девушки начались роды, а навигация на телефоне не работает, и попросил помощи в поиске пути до медучреждения.