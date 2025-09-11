В Омске за 43 тысячи рублей продают огромную книгу о Сталине

На портале объявлений «Авито» в Омске выставлена на продажу книга с биографией Сталина, изданная в 1949 году. Ее цену продавец обозначил в 43 010 рублей.
Продавец уточнил, что это старейшая биография руководителя СССР. Книга огромного размера, добавил он, сейчас находится у его бабушки. Тем, кто заинтересуется покупкой, он отправит больше фото. Адрес можно уточнять при переписке или созвоне, возможна и доставка.
