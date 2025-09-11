Тепловой луч заработает в Иркутске к 1 ноября

В Иркутске к 1 ноября заработает тепловой луч. Как сообщил КП-Иркутск мэр города Руслан Болотов, благодаря тепловому лучу закроются семь угольных котельных. Вместо них построят центральные тепловые пункты в предместье Радищева, насосные станции на Лисихе и Ядринцева.