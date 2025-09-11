Тепловой луч заработает в Иркутске к 1 ноября

В Иркутске к 1 ноября заработает тепловой луч. Как сообщил КП-Иркутск мэр города Руслан Болотов, благодаря тепловому лучу закроются семь угольных котельных. Вместо них построят центральные тепловые пункты в предместье Радищева, насосные станции на Лисихе и Ядринцева.
— После запуска нового луча, коллекторы на Ново-Иркутской ТЭЦ и возле Глазковского моста будут соединены, — уточнил глава Иркутска в своем телеграм-канале.
Длина новой канализационной сети составит 22 километра, она пройдет от Верхней Набережной через Ширямова, Пискунова, территорию бывшего ИВВАИУ, Космический проезд, Баррикад, Рабочего Штаба до КОС правого берега Иркутска. Работы по сети закончат 5 декабря.
