Губернатор Юты назвал политическим убийство активиста Кирка

Кокс предупредил, что тому, кто совершил нападение на Кирка, может грозить смертная казнь. Он уточнил, что в Юте такая мера наказания разрешена. Губернатор также отметил, что нет оснований считать, что к убийству мог быть причастен ещё один человек.