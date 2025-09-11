Ричмонд
Губернатор Юты назвал политическим убийство активиста Кирка

Губернатор Кокс предупредил, что преступнику, стрелявшему в Кирка, может грозить смертная казнь.

Источник: Аргументы и факты

Убийство консервативного активиста Чарли Кирка в американском штате Юта было совершено по политическим мотивам, заявил губернатор региона Спенсер Кокс.

«Хотел бы быть предельно ясным: это политическое убийство», — сказал он на пресс-конференции.

Кокс предупредил, что тому, кто совершил нападение на Кирка, может грозить смертная казнь. Он уточнил, что в Юте такая мера наказания разрешена. Губернатор также отметил, что нет оснований считать, что к убийству мог быть причастен ещё один человек.

Представитель департамента общественной безопасности штата Бо Мэйсон, в свою очередь, добавил, что в активиста, скорее всего, стреляли с крыши одного из зданий университетского кампуса.

Напомним, ранее американский предприниматель Илон Маск, комментируя покушение в Юте, написал, что левые силы в США якобы образуют «партию убийства». Чарли Кирк был сторонником президента США Дональда Трампа.

Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил мнение, что убийство в Юте является отражением серьёзного раскола в американском обществе.

