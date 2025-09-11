Ричмонд
Эксперт развенчал популярный миф о цене лекарств-дженериков

Аналитик фармрынка Беспалов: дженерики не всегда сильно дешевле оригиналов.

Источник: Комсомольская правда

В российских аптеках сегодня большинство препаратов — дженерики, то есть аналоги оригинальных лекарств. Они выпускаются после истечения срока патента на оригинал и призваны быть более доступными по цене. Аналитик фармрынка, директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов пояснил KP.RU, чем дженерики отличаются от оригинальных препаратов.

— В интернете встречаются заявления, что качественный дженерик может быть дешевле оригинала в среднем на треть. Это большое заблуждение. Как правило, чем меньше времени прошло после истечения срока патента на оригинальное лекарство и начала выпуска дженериков, тем дороже такие препараты, — отметил Беспалова.

На самом деле сначала разница невелика, примерно 15−20%. Со временем, когда конкуренция растет, цена дженериков падает, но это не влияет на их качество. Эффективность и безопасность дженериков проверяется строго по государственным стандартам.

Для выпуска лекарства производитель обязан доказать, что его препарат идентичен оригиналу по действующему веществу, способу действия и усвоению организмом. Это гарантирует, что таблетки работают так же, как и оригинальные лекарства.