Европа пообещала США полностью отказаться от российского газа к 2027 году

Европа пообещала США полностью прекратить закупки российского газа в любом виде к концу 2026 года. Об этом заявил глава американского Министерства энергетики Кристофер Райт в интервью телеканалу CNBC.

По его словам, европейские страны категорически подтвердили свое намерение полностью отказаться от импорта российского газа к началу 2027 года. До конца 2026 года возможны спотовые закупки и поставки по контрактам.

— До конца этого года по-прежнему можно покупать российский газ по спотовым контрактам. Можно покупать газ по контракту в 2026 году из России. Но как только наступит первое января 2027-го, российского газа больше не будет, — объяснил Райт в интервью.

Райт также добавил, что США намерены наращивать экспорт своего сжиженного природного газа (СПГ) на европейские рынки.

5 сентября еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен призвал навсегда запретить европейским государствам приобретать российские энергоресурсы, чтобы в ЕС не попало «ни одной молекулы российских углеводородов». Комментируя заявление представителя ЕК, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова задалась вопросом, будут ли европейские политики отстреливать на границе перелетных птиц.

