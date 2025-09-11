В Толмачёво задерживаются 15 рейсов на прилёт 11 сентября

В новосибирском аэропорту Толмачёво 11 сентября зафиксированы массовые задержки прилётов. По данным онлайн-табло, в город с опозданием прибывают 15 рейсов. Среди задержанных — самолёты из Якутска, Братска, Сочи, Мирного, Хабаровска, Нерюнгри, Магадана, Южно-Сахалинска, Антальи, Ноябрьска, Петропавловска-Камчатского, Душанбе и три рейса из Владивостока.