В Толмачёво задерживаются 15 рейсов на прилёт 11 сентября

Отменённых рейсов нет.

Источник: Om1 Новосибирск

В новосибирском аэропорту Толмачёво 11 сентября зафиксированы массовые задержки прилётов. По данным онлайн-табло, в город с опозданием прибывают 15 рейсов. Среди задержанных — самолёты из Якутска, Братска, Сочи, Мирного, Хабаровска, Нерюнгри, Магадана, Южно-Сахалинска, Антальи, Ноябрьска, Петропавловска-Камчатского, Душанбе и три рейса из Владивостока.

Время задержек разнится: от минимальных 3 минут (рейс из Ноябрьска) до максимальных 5 часов (один из рейсов из Владивостока).

На вылетах из Новосибирска в этот день сбоев не отмечается. Отменённых рейсов также нет.