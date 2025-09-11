В «Разговоры о важном» предложили включить тему безопасного обращения с ИИ

«Пример — трагический случай с подростком за рубежом, которого нейросеть довела до суицида. Представьте на секунду, что это мог быть ваш ребенок. Вроде бы просто сидит в телефоне, а в это время бездушный алгоритм методично, шаг за шагом, ведет его к краю. Чтобы подобное никогда не повторилось, мы должны действовать на опережение. Как отец я убежден: наша общая задача — создать для детей безопасную цифровую среду. Нам нужны не запреты, а иммунитет. Иммунитет от цифрового зла, который можно выработать только знанием», — заключил он.