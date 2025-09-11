Дандыкин назвал новые цели дронов РФ после утопленного у Одессы корабля ВСУ

Совсем скоро может начаться война российских безэкипажных катеров против украинских, один из наших БЭКов уже потопил корабль противника. Об этом aif.ru заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Вполне вероятно, что скоро может начаться война БЭКов, когда наш безэкипажный катер будет воевать против украинского. Один из наших, кстати, утопил украинский разведкорабль в устье Дуная. Это была первая ласточка. Думаю, в ближайшее время количество наших безэкипажных катеров, в том числе антидроновых, будет становиться только больше», — отметил Дандыкин.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о том, что российский быстроходный безэкипажный катер потопил в устье Дуная средний разведывательный корабль «Симферополь» ВМС Украины.
Экс-командующий Черноморским флотом, адмирал Владимир Комоедов предполагал, что разведкорабль «Симферополь» мог использоваться для доставки диверсантов к российскому побережью.