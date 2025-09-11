Дандыкин назвал новые цели дронов РФ после утопленного у Одессы корабля ВСУ

«Вполне вероятно, что скоро может начаться война БЭКов, когда наш безэкипажный катер будет воевать против украинского. Один из наших, кстати, утопил украинский разведкорабль в устье Дуная. Это была первая ласточка. Думаю, в ближайшее время количество наших безэкипажных катеров, в том числе антидроновых, будет становиться только больше», — отметил Дандыкин.