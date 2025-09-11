Матвийчук: добивание ВСУ в Купянске продлится несколько недель

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук сообщил aif.ru, когда может быть освобожден Купянск.
На данный момент в городе идут ожесточенные бои. Российские военные постепенно вытесняют ВСУ из города.
«Последние недели наблюдалась переброска под Купянск резервов украинской армии. Противник осуществлял контратаки, которые заканчивались для него, как правило, огромными потерями в живой силе и технике. Сегодня, я полагаю, сопротивление парализовано», — сказал Матвийчук.
По его прогнозам, «агония ВСУ в Купянске продлиться от нескольких дней до нескольких недель».
Военный эксперт также отметил важность харьковского города для дальнейшего продвижения российских войск.
«Купянск — это административный центр, который позволяет нашей армии напрямую выходить на трассу Чугуевка — Харьков и тем самым перерезать снабжение харьковской группировки войск ВСУ, создавать им угрозу», — подытожил Матвийчук.
Ранее Матвийчук объяснил aif.ru важность водружения на здании администрации Купянска Харьковской области российского флага.
Как отмечал 6 сентября военный эксперт Андрей Марочко, российские войска удерживают около половины Купянска.