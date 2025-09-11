Ричмонд
Новосибирские учёные выпустили учебник по эволюции

Школьники со всей России будут заниматься по нему на уроках биологии.

Издательство «Просвещение» представило новое учебное пособие «Жизнь в свете эволюции» для школьников 7−9 классов. Авторами пособия стали 16 новосибирских учёных и преподавателей под руководством профессора Павла Бородина из института цитологии и генетики СО РАН, о чём сообщает Infopro54.ru.

Инициатива создания книги исходила от издательства — ранее команда учёных уже успешно работала над учебником по генетике.

Особенность нового пособия заключается в том, что оно помогает понять взаимосвязи в мире живой природы через призму эволюционного развития. Первый тираж уже раскупили российские школы.