Новосибирские учёные выпустили учебник по эволюции

Издательство «Просвещение» представило новое учебное пособие «Жизнь в свете эволюции» для школьников 7−9 классов. Авторами пособия стали 16 новосибирских учёных и преподавателей под руководством профессора Павла Бородина из института цитологии и генетики СО РАН, о чём сообщает Infopro54.ru.