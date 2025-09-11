Красноярск примет тренировочные сборы сборной России по фигурному катанию перед олимпийским отбором

Столица Красноярского края готовится принять ведущих фигуристов страны для подготовки к решающему этапу отбора на Олимпийские игры 2026 года.
Тренировочные сборы пройдут накануне квалификационных соревнований в Пекине, запланированных на 19−21 сентября.
Как отметил губернатор Красноярского края Михаил Котюков, это уже не первый случай, когда краевая столица становится базой для подготовки олимпийской сборной: «Инфраструктура, созданная к зимней Универсиаде, позволяет проводить тренировки самого высокого уровня. В 2022 году наши объекты уже доказали свою готовность к работе с элитными спортсменами».
Красноярск продолжит укреплять статус центра фигурного катания: в конце октября здесь пройдут всероссийские соревнования среди юниоров и второй этап Гран-при России. На эти турниры ожидается приезд сильнейших фигуристов страны.
Тренировочные сборы будут проходить на ледовых аренах, соответствующих международным стандартам. Спортсмены отработают произвольные и обязательные программы под руководством ведущих тренеров национальной команды.