Красноярск примет тренировочные сборы сборной России по фигурному катанию перед олимпийским отбором

Как отметил губернатор Красноярского края Михаил Котюков, это уже не первый случай, когда краевая столица становится базой для подготовки олимпийской сборной: «Инфраструктура, созданная к зимней Универсиаде, позволяет проводить тренировки самого высокого уровня. В 2022 году наши объекты уже доказали свою готовность к работе с элитными спортсменами».