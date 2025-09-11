В России истек срок легализации мигрантов: что изменилось для нелегалов с 11 сентября

В России 11 сентября завершился срок для урегулирования правового статуса иностранных граждан, находящихся на территории страны. Теперь, как сообщили в миграционной службе МВД, мигранты, не оформившие необходимые документы или не продлившие срок пребывания, не смогут легализовать свое положение. В этом материале URA.RU рассказывает, какие наказания грозят нелегалам, смогут ли они обойти новые правила и куда гражданам обращаться при подозрениях на незаконную миграцию.