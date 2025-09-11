Женщина в Израиле пыталась утопить свекровь в море

В Японии 18-летний парень был арестован за попытку отравить своего дядю, добавив в еду ядовитое растение. Обвиняемый заявил, что хотел избавиться от своего родственника из-за надоедливого храпа. Молодой человек измельчил листья ядовитого олеандра и добавил в мисо-суп своего дяди с намерением его убить.