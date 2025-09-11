Ричмонд
Женщина в Израиле пыталась утопить свекровь в море

В Израиле женщина попыталась утопить свою 69-летнюю свекровь в море на пляже Сдот-Ям.

Полиция прибыла на место после сообщения очевидцев, которые увидели двух женщин, борющихся в воде недалеко от берега. Пожилая жительница города Пардес-Ханны, которая оказалась жертвой, является свекровью нападавшей.

Подозреваемая была задержана и направлена на психиатрическое освидетельствование. Пострадавшая госпитализирована, ее жизни ничто не угрожает, передает Ynetnews.

Ранее австралийку Эрин Паттерсон приговорили к 33 годам тюрьмы за отравление троих пожилых родственников мужа.

В Японии 18-летний парень был арестован за попытку отравить своего дядю, добавив в еду ядовитое растение. Обвиняемый заявил, что хотел избавиться от своего родственника из-за надоедливого храпа. Молодой человек измельчил листья ядовитого олеандра и добавил в мисо-суп своего дяди с намерением его убить.

29 июля 2023 года австралийка устроила семейный ужин, куда пригласила 70-летних родителей бывшего мужа, сестру его матери и ее супруга. Она угостила их пирогом. После ужина всех гостей доставили в больницу.