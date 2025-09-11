В Испании запретят курение на пляжах и остановках

Уточняется, что законопроект аналогичен уже принятым в июле этого года ограничениям во Франции. Отличия заключаются в том, что во Франции запрет не распространяется на террасы баров и ресторанов, а также электронные сигареты. Представители индустрии гостеприимства Испании уже раскритиковали законопроект, поскольку «открытые террасы пользуются популярностью у курильщиков».