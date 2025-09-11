Российских покупателей iPhone 17 предупредили о возможных проблемах

Количество моделей iPhone без слота для SIM-карты в России увеличится из-за параллельного импорта.
Россияне могут столкнуться с рядом проблем при покупке новых моделей iPhone без физического слота для SIM-карты. Руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина объяснила, какие плюсы и минусы есть у устройств с технологией eSIM.
«Среди плюсов eSIM для моделей iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max можно отметить более длительное использование заряда батареи, что позволит увеличить время просмотра видео в среднем на два часа. Также все модели без физического слота под SIM-карту более влагостойкие», — рассказала эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Apple расширила список стран, где новые модели iPhone будут продаваться исключительно с поддержкой eSIM, без физического слота для SIM-карты. По словам Бастрыкиной, в России таких устройств может появиться много уже осенью 2025 года. Причина — активный параллельный импорт техники из Объединенных Арабских Эмиратов и Японии, которые попали в перечень регионов с ограничением на физические SIM-карты.
Специалист также предупредила, что российские пользователи могут столкнуться с трудностями при активации и использовании eSIM — периодически возникают сбои работы у операторов связи. Для подключения требуется QR-код, получить который можно только у своего мобильного оператора. При смене устройства eSIM не переносится автоматически: ее необходимо выпускать повторно, обратившись к оператору. В случае пропадания сигнала или затруднений с активацией эксперт рекомендует сразу обращаться в поддержку сотовой компании.
Компания Apple представила новую линейку смартфонов iPhone 17 9 сентября. Что такое «сверхтонкий iPhone 17 Air», чем новинки отличаются от предшественников и стоит ли обновлять свой смартфон — подробнее в материале URA.RU.