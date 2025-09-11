Более 20 тысяч новосибирских пенсионеров получают доплаты

Пенсионеры получают дополнительные выплаты к пенсии за содержание несовершеннолетних детей и студентов-очников.
Свыше 20 тысяч местных пенсионеров ежемесячно получают дополнительные выплаты к пенсии за содержание несовершеннолетних детей и студентов-очников, о чём сообщает пресс-служба СФР по Новосибирской области.
Получить доплату могут не только родители, но и дедушки с бабушками — главное, подтвердить, что они содержат внуков. Выплаты доступны обоим пенсионерам в семье, независимо от их трудоустройства.
Размер надбавки зависит от числа детей: за одного ребёнка — 2 969 рублей, за двоих детей — 5 938 рублей, за троих и более — 8 907 рублей.
Ежегодная индексация выплат происходит одновременно с повышением фиксированной части страховой пенсии.