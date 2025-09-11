Крымские врачи провели уникальную операцию на головном мозге

Операцию проводили через небольшой прокол с помощью тонкоигольной пункции и под непрерывным контролем УЗИ врачи полностью удалили патологическое содержимое головного мозга. Операция прошла без общего наркоза и кровопотери.
Вмешательство провели врачи Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи № 6.
Сейчас пациент продолжает стационарное лечение, в послеоперационном периоде отмечена существенная положительная динамика общего состояния, сообщает ТГ-канал Республика Крым |Z| Официально.