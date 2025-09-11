Омское минцифры уже по-новому объясняет проблемы с мобильным интернетом в городе

Со среды, 10 сентября, региональное министерство цифрового развития и связи стало публиковать в соцсетях новую формулировку официального ответа на жалобы граждан на проблемы с мобильным интернетом. Теперь речь о том, что аналогичные блокировки есть и в других регионах. А более подробную информацию предоставить на эту тему невозможно по причинам законодательства.
«Мы понимаем вашу обеспокоенность. Сбои в работе мобильного интернета действительно связаны с мероприятиями, направленными на повышение уровня безопасности. Похожие ограничения действуют во всех регионах страны. Более подробную информацию по данному вопросу мы в силу законодательства не можем предоставить. Вы можете воспользоваться открытыми точками доступа Wi-Fi. Просим отнестись с пониманием к возникшей ситуации», — говорится в скорректированном ответе в частности на жалобы во «ВКонтакте».
Ранее формулировка объяснения была другой. В начале июня она звучала так:
«Сбои в работе мобильного интернета связаны с регламентными профилактическими работами и тестированием нового оборудования. Данные мероприятия реализуются в целях улучшения качества связи».
Еще чуть позже минцифры, что «сбои в работе мобильного интернета связаны с мероприятиями, направленными на повышение уровня безопасности».
Тем временем в Омске начал работать «белый» список сайтов и приложений, которые должны открываться и при общих блокировках мобильного интернета. Санкционировало его федеральное минцифры. Среди них — соцсети, банки, некоторые СМИ, мессенджер MAX. По отзывам омичей, однако, фактически работают далеко не все из заявленных сайтов, плюс это бывает по-разному в разных районах города.
Ранее мы публиковали обзор о том, где конкретно в Омске мобильный интернет работает, а где — нет.