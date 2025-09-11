Омское минцифры уже по-новому объясняет проблемы с мобильным интернетом в городе

Со среды, 10 сентября, региональное министерство цифрового развития и связи стало публиковать в соцсетях новую формулировку официального ответа на жалобы граждан на проблемы с мобильным интернетом. Теперь речь о том, что аналогичные блокировки есть и в других регионах. А более подробную информацию предоставить на эту тему невозможно по причинам законодательства.