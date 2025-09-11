Правительство ужесточило надзор за автобусными перевозками: их ждут частые проверки

Правительство России внесло изменения в правила надзора на автотранспорте. Поправки касаются контроля за лицензируемыми автобусными перевозками пассажиров. Согласно новому документу, передает РИА Новости, теперь эта деятельность отнесена к высшей группе тяжести потенциальных последствий.
В обновлённой редакции положения деятельность по лицензируемой перевозке пассажиров перемещена из группы тяжести «Б» в группу «А». Теперь она приравнена по уровню надзора к перевозке опасных грузов. Это изменение влияет на периодичность проведения контрольных мероприятий.
Согласно правилам, контролирующий орган относит объекты надзора к одной из четырёх категорий риска: высокий, значительный, средний или низкий. Для объектов с высокой категорией риска предусмотрено проведение одной плановой проверки в два года или одного обязательного профилактического визита в год. Проверка может принимать форму контрольной закупки, выборочного контроля, инспекционного или рейдового осмотра, документарной или выездной проверки.
Для объектов, отнесенных к категориям значительного или среднего риска, проводятся только обязательные профилактические визиты с периодичностью, установленной правительством. Плановые контрольные мероприятия для этих категорий, а также для объектов низкого риска, не проводятся.
