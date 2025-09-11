Правительство ужесточило надзор за автобусными перевозками: их ждут частые проверки

Согласно правилам, контролирующий орган относит объекты надзора к одной из четырёх категорий риска: высокий, значительный, средний или низкий. Для объектов с высокой категорией риска предусмотрено проведение одной плановой проверки в два года или одного обязательного профилактического визита в год. Проверка может принимать форму контрольной закупки, выборочного контроля, инспекционного или рейдового осмотра, документарной или выездной проверки.