Астроном Киселев оценил влияние необъяснимой магнитной бури на землян

Необъяснимая магнитная буря, обрушившаяся на Землю в ночь на 10 сентября, могла сказаться на самочувствии землян, сообщил в беседе с aif.ru астроном Александр Киселев.
Напомним, в ночь на среду на Земле зафиксировали неожиданную магнитную бурю. Явление отсутствовало в прогнозах.
По словам Киселева, явление можно объяснить формированием так называемой суббури.
«Чем выше класс G, тем больше влияния оказывает магнитная буря на метеозависимых. В этом случае класс G2. В периоды сильных магнитных бурь частые симптомы: головные боли, мигрени, головокружение, скачки артериального давления, учащенное сердцебиение», — отметил специалист.
