В Новосибирске выросли цены на тушёнку

Значительный рост цен зафиксирован на мясные консервы в Новосибирске. За последний год стоимость поллитровой банки тушёнки увеличилась более чем на 13%, о чём сообщает Росстат.

Статистика показывает, что если в июле 2023 года новосибирцы платили за банку тушёнки 255 рублей, то сейчас цена достигла 299 рублей. За год продукт подорожал на 36 рублей (13,7%), а за два года — на 44 рубля (17,25%).

Новосибирцы платят за тушёнку меньше, чем в среднем по России: 299 рублей против 338 рублей.