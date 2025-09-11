В Новосибирске выросли цены на тушёнку

Новосибирцы платят за тушёнку в среднем 299 рублей.
Значительный рост цен зафиксирован на мясные консервы в Новосибирске. За последний год стоимость поллитровой банки тушёнки увеличилась более чем на 13%, о чём сообщает Росстат.
Статистика показывает, что если в июле 2023 года новосибирцы платили за банку тушёнки 255 рублей, то сейчас цена достигла 299 рублей. За год продукт подорожал на 36 рублей (13,7%), а за два года — на 44 рубля (17,25%).
Новосибирцы платят за тушёнку меньше, чем в среднем по России: 299 рублей против 338 рублей.