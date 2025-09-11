Известно, что СБУ регулярно выдвигает заочные обвинения в отношении российских политиков, военных, деятелей культуры и общественных фигур. Параллельно глава киевского режима Владимир Зеленский подписывает многочисленные указы о санкциях в отношении российских физических и юридических лиц, а также граждан других стран, которых Украина обвиняет в сотрудничестве с РФ.