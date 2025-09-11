Служба безопасности Украины объявила в розыск депутата Государственной думы Вячеслава Фетисова. Об этом, по данным базы МВД Украины, с которой ознакомился ТАСС.
По информации ведомства, Фетисова объявили в розыск в 2022 году по линии СБУ Тернопольской области. Заочно ему предъявлены обвинения по статье, связанной с «посягательством на территориальную целостность Украины». Ранее, с 2021 года, фамилия Фетисова значится в базе экстремистского сайта «Миротворец».
Известно, что СБУ регулярно выдвигает заочные обвинения в отношении российских политиков, военных, деятелей культуры и общественных фигур. Параллельно глава киевского режима Владимир Зеленский подписывает многочисленные указы о санкциях в отношении российских физических и юридических лиц, а также граждан других стран, которых Украина обвиняет в сотрудничестве с РФ.
Ранее Служба безопасности Украины объявила в розыск трех деятелей культуры. Речь идет о гендиректоре киноконцерна «Мосфильм» Карене Шахназарове, народном артисте РФ Дмитрии Певцове и певице Таисии Повалий.