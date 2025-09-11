Врач Кондрахин объяснил смерти детей в школах в начале учебного года

Причинами смерти детей в школах в начале учебного года могут быть как незамеченные вовремя паталогии и увеличение нагрузки на организм, так и некоторые существенные изменения в организме подростка. Подробнее об этом aif.ru рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
«В каждой смерти нужно разбираться, были ли предшествующие заболевания, патологии, какие-то проблемы с сердцем. Когда мы говорим про детей, надо помнить, что у них развивающийся организм. Ребенок растет, увеличивается нагрузка. И вот эти изменения могут приводить к печальным последствиям. Их можно увидеть, например, на ЭКГ или при помощи других каких-то методов», — отметил врач.
Кондрахин добавил, что перед началом учебного года детям необходимо брать заключение от врача, чтобы удостовериться, что за 3 месяца лета его состояние здоровья не ухудшилось и он может приступить к занятиям.
«Любые инфекции, травмы, любые изменения в организме ребенка во время его нахождения на каникулах действительно могут играть существенную роль в его состоянии. Дети иногда за лето вырастают на 10−15 см, это большие скачки, для организма они тяжеловаты. То есть, получается, что организм вырос, а внутренние органы и сердце не успевают, отсюда на них возникает нагрузка», — подчеркнул терапевт.
Напомним, 9 сентября в Приморском крае 15-летний подросток скончался во время урока. Мальчику стало плохо, он пожаловался на потемнение в глазах и возможное давление, но учитель не отпустила его домой. На уроке у него пошла пена изо рта, после чего он потерял сознание. Скорая помощь приехала через 15 минут и констатировала смерть.
На следующий день, 10 сентября, в Елизовской школе № 2 Камчатского края скончалась 15-летняя ученица. Девочка потеряла сознание во время урока физкультуры и впала в кому. Она умерла, не приходя в сознание.
На первосентябрьской линейке скончалась семиклассница из поселка Октябрьский под Ульяновском. После мероприятия умер девятиклассник из подмосковного Долгопрудного. Девятиклассница из Бердска Новосибирской области умерла на репетиции торжества. Из них троих только первая школьница имела в анамнезе порок сердца.