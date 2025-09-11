Народного участкового определят жители Иркутской области

Всероссийский конкурс «Народный участковый» (18+) начинается с 11 по 20 сентября. На первом, региональном, этапе лучшего участкового в Приангарье выбирают открытым голосованием жители области. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.