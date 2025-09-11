Народного участкового определят жители Иркутской области

Всероссийский конкурс «Народный участковый» (18+) начинается с 11 по 20 сентября. На первом, региональном, этапе лучшего участкового в Приангарье выбирают открытым голосованием жители области. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
В Прианарье состязаются 16 стражей порядка. Это полицейские из Иркутска, Братска, Ангарска, Усть-Илимска, Нижнеудинска, Тулуна, Шелехова, Киренска, а также Боханского, Заларинского, Чунского и Эхирит-Булагатского районов. Голосование идет на официальном сайте ГУ МВД РФ по Иркутской области.
По итогам первого этапа тройка лидеров пройдет во второй тур, победитель которого представит наш регион на федеральном уровне.
