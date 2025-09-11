Пешеходов могут начать проверять на опьянение в Казахстане

29 августа на сайте Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов был опубликован текст приказа Министра внутренних дел «Об утверждении Правил направления для освидетельствования на состояние опьянения, освидетельствования на состояние опьянения и оформления его результатов».
Он вступит в силу 16 сентября и затронет правила, по которым казахстанцев могут проверить на предмет опьянения.
Пешеходы и мопедисты могут стать объектом проверки
В тексте предыдущей и пока действующей редакции правил отмечалось, что подобную проверку назначают в отношении «водителей транспортных средств, судоводителей маломерных судов».
А в новых правилах освидетельствования указано, что они «определяют порядок направления для освидетельствования на состояние опьянения участников дорожного движения».
Как сообщает Telegram-канал «Свидетель», подобная формулировка означает, что в число проверяемых лиц также могут попасть водители мопедов и даже пешеходы — они тоже являются участниками дорожного движения.
Однако отмечается, что пока непонятно, как именно и в каких случаях, связанных с дорожным движением, будут проверять и наказывать пешеходов в случае обнаружения у них опьянения.
Редакция NUR.KZ отправила запрос в МВД, чтобы узнать, действительно ли будут проверять пешеходов на наличие опьянения, в каких случаях это понадобится и какое наказание может последовать.
Пока что официальные комментарии на запрос не поступили.
Другие принятые поправки
В то же время среди других обновлений в правилах отмечаются:
- направление на освидетельствование теперь может быть заполнено в электронном виде;
- также направление могут составить без понятых, но для этого потребуется обязательная фиксация процесса (его хода и результатов) с помощью технических средств записи, а также согласие самого проверяемого лица.
В случае несогласия участников дорожного движения на проведение освидетельствования без присутствия понятых на месте совершения административного правонарушения или с результатами освидетельствования, они направляются на медицинское освидетельствование в государственную медицинскую организацию.
Отметим, ответственность за езду в пьяном виде предусмотрена статьей 608 КоАП РК.
Согласно части 1 этой статьи, управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет.
Если управление автотранспортом в пьяном виде повлекло причинение потерпевшему вреда здоровью, но признаков уголовно наказуемого деяния нет, то виновному грозит арест на 20 суток и лишение прав на 7 лет.
При повторном нарушении водителю грозит арест на 25 суток и лишение водительских прав на 9 лет.