В Иркутске проходит первый областной чемпионат кондитеров

Чемпионат предполагает разработку оригинального десерта, приготовленного исключительно из местных продуктов и ассоциирующегося с Приангарьем. Соревнование среди кулинаров продлится два дня: в первый день десерты из локальных продуктов готовят профессиональные шеф-кондитеры, работающие в предприятиях питания, во второй — представители кондитерских региона и кулинарных студий.