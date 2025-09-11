В Иркутске проходит первый областной чемпионат кондитеров

Он проходит на площадке выставки HoReCa Expo Baikal 2025 в рамках мероприятий зонтичного бренда Байкальского гастрономического форума «Вкус путешествия!».
С приветственным словом к участникам обратился первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников.
«С 2024 года мы активно занимаемся развитием гастрономического туризма, поддерживаем профессионалов, заинтересованных в профессии школьников и студентов. Наша цель — демонстрировать гостям региона не только уникальность архитектуры и природы Приангарья, но и неповторимые локальные рецепты и вкусы», — отметил Руслан Ситников.
Как отметили в агентстве по туризму Иркутской области, мероприятие является первым проектом в России подобного формата — оно нацелено на создание фирменного блюда региона, которое отражает его природные, культурные богатства, кулинарное мастерство профессионалов отрасли, при этом стимулирует экономическое сотрудничество участников рынка.
Чемпионат предполагает разработку оригинального десерта, приготовленного исключительно из местных продуктов и ассоциирующегося с Приангарьем. Соревнование среди кулинаров продлится два дня: в первый день десерты из локальных продуктов готовят профессиональные шеф-кондитеры, работающие в предприятиях питания, во второй — представители кондитерских региона и кулинарных студий.
Оценивает работы профессиональное жюри, которое возглавляет член Национальной ассоциации кулинаров России, обладатель знака почета «Кулинары России» Андрей Зуев. Также в составе жюри — главный шеф национальной олимпийской сборной РФ Владимир Островский, отмечает пресс-служба Правительства региона.
По итогам первого соревновательного дня победу одержала команда ресторана «Партизан», второе место — у кондитеров ресторана «Ламу», третье — у команды ресторана Le Chef.