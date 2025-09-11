Гериатр рассказала, у кого есть шанс дожить до ста лет

«Уже сегодня в России живет почти 18 тысяч людей старше 100 лет, а шанс дожить до 100 лет теперь есть у каждого второго новорожденного», — заявила Ткачева ТАСС. По ее словам, такие результаты стали возможны благодаря достижениям современной науки и новым возможностям продления активного долголетия. Эксперт уточнила, что для увеличения ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году необходимо системно укреплять здравоохранение, развивать профилактические программы и гериатрическую службу, а также формировать культуру здорового образа жизни.