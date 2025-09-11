Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ремонт дороги на Толмачёвском шоссе закончен

Осталось нанести разметку и обустроить обочины.

Осталось нанести разметку и обустроить обочины.

Ремонт на Толмачёвском шоссе подходит к концу. Специалисты уже завершили основные работы: сняли старый асфальт и уложили новое покрытие из качественного асфальтобетона, о чём сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска.

Прошлогодний ремонт охватил участок длиной более километра и был выполнен в сжатые сроки. В этом году работы расширились на 2,2 километра — практически до городской границы.

Особенность ремонта заключалась в том, что все основные работы проводились ночью. Это было необходимо из-за плотного автомобильного потока в дневное время. На данный момент осталось лишь обустроить обочины и нанести дорожную разметку.