Ремонт дороги на Толмачёвском шоссе закончен

Осталось нанести разметку и обустроить обочины.
Ремонт на Толмачёвском шоссе подходит к концу. Специалисты уже завершили основные работы: сняли старый асфальт и уложили новое покрытие из качественного асфальтобетона, о чём сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска.
Прошлогодний ремонт охватил участок длиной более километра и был выполнен в сжатые сроки. В этом году работы расширились на 2,2 километра — практически до городской границы.
Особенность ремонта заключалась в том, что все основные работы проводились ночью. Это было необходимо из-за плотного автомобильного потока в дневное время. На данный момент осталось лишь обустроить обочины и нанести дорожную разметку.