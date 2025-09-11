В России создали устройство для отбора проб сыпучих радиоактивных отходов

По словам ученых, при эксплуатации АЭС с уран-графитовыми энергоблоками (РБМК) образуются различные типы радиоактивных отходов, в том числе реакторный графит в форме крошки, которая хранится в специальных железобетонных контейнерах. Для определения характеристик радиоактивных отходов в контейнере перед учеными стояла задача обеспечить возможность безопасного забора проб графитовой крошки на разных глубинах по всему объему контейнеров. Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения от таких контейнеров может достигать опасных уровней.