Матвийчук рассказал, как ВС РФ загнали ВСУ в полукотлы под Красным Лиманом

«Дело в том, что мы отказались от штурма в лоб, то есть лобовые атаки уже не проводим. Существуют фланговые длительные рейды, о которых известно еще со времен Великой Отечественной войны: в обход опорных пунктов и населенных пунктов создается сначала жидкая линия войск, которая подгружается активностью авиации, тяжелых огневых средств, в дальнейшем боевые порядки пехоты уплотняются, и таким образом противник берется в полукольцо, а затем в кольцо», — сказал Матвийчук.