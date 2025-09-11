Ричмонд
Матвийчук рассказал, как ВС РФ загнали ВСУ в полукотлы под Красным Лиманом

Подразделениям российской армии осталось до города всего 8 километров.

Источник: Аргументы и факты

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал aif.ru, как российские бойцы загнали ВСУ в два полукотла под Красным Лиманом в ДНР.

«Дело в том, что мы отказались от штурма в лоб, то есть лобовые атаки уже не проводим. Существуют фланговые длительные рейды, о которых известно еще со времен Великой Отечественной войны: в обход опорных пунктов и населенных пунктов создается сначала жидкая линия войск, которая подгружается активностью авиации, тяжелых огневых средств, в дальнейшем боевые порядки пехоты уплотняются, и таким образом противник берется в полукольцо, а затем в кольцо», — сказал Матвийчук.

Военный эксперт отметил, что мастерство этой тактики ВС РФ оттачивалось в течение последних двух-трех лет в ходе активных боевых действий на юге Украины.

«Данная тактика используется и конкретно в районе Красного Лимана», — подытожил Матвийчук.

Ранее военные Telegram-каналы сообщили о том, что боевики ВСУ попали в два полукотла восточнее Красного Лимана. Отмечалось, что подразделениям российской армии осталось до города всего 8 километров.