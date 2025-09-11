Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии похолодает до −3 градусов

Синоптики предупреждают о заморозках в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии озвучен прогноз погоды на конец рабочей недели. Так, сегодня, 11 сентября, днем по всей республике ожидаются кратковременные дожди, а столбики термометров покажут +11…+16°.

В пятницу, 12 сентября, местами пройдут небольшие дожди, ночью на юге республики до умеренных. Ветер северного направления умеренный. Ночная температура +2…+7°, в северных и горных районах заморозки до −2°. Днем ожидается +10…+15°.

13 сентября осадков не прогнозируется. Ветер будет северного направления умеренный. Ночью ожидается +1…+6°, местами заморозки до −3°. Днем температура воздуха прогреется до +11…+16°.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.