В Башкирии похолодает до −3 градусов

В Башкирии озвучен прогноз погоды на конец рабочей недели. Так, сегодня, 11 сентября, днем по всей республике ожидаются кратковременные дожди, а столбики термометров покажут +11…+16°.
В пятницу, 12 сентября, местами пройдут небольшие дожди, ночью на юге республики до умеренных. Ветер северного направления умеренный. Ночная температура +2…+7°, в северных и горных районах заморозки до −2°. Днем ожидается +10…+15°.
13 сентября осадков не прогнозируется. Ветер будет северного направления умеренный. Ночью ожидается +1…+6°, местами заморозки до −3°. Днем температура воздуха прогреется до +11…+16°.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.