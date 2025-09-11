Ричмонд
Гражданский долг и паника: вот как мошенники вводят людей в заблуждение

МВД: мошенники лишают людей возможности адекватно оценить ситуацию.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники используют ряд стандартных уловок, чтобы ввести жертву в заблуждение. Об этом напоминает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД. Они провоцируют у граждан чувство тревоги и паники, апеллируют к их гражданскому долгу и создают ощущение отсутствия выбора.

«С целью введения человека в заблуждение мошенники акцентируют внимание на следующих аспектах: преступники якобы пытаются оформить на его имя кредиты или лишить имущества, вызывая чувство тревоги и паники, что лишает возможности адекватно оценить ситуацию», — сказано в публикации.

Злоумышленники также призывают принять участие в якобы операции силовых структур и угрожают уголовной ответственностью за разглашение её деталей, усугубляя страх и панику. Кроме того, они могут сказать жертве, что за ней постоянно наблюдают.

Напомним, мошенники совершают кражи со счетов россиян разными способами, в том числе, получая доступ к счетам обманом.

Ранее сообщалось, что мошенники создают сотни фишинговых сайтов официальных госресурсов, чтобы обманывать пожилых россиян.

Также в Совете Федерации предупредили о новой схеме мошенничества под видом смены кода домофона.