Сад камней и пикник на природе предложили хабаровчанам на выходные

Близятся очередные сентябрьские выходные, а потому партнеры проекта «Отдыхаем в крае» подсказали жителям и гостям региона, как провести эти пока еще теплые дни, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Например, 13 сентября будет возможность узнать, насколько богат край драгоценными и полудрагоценными камнями. Во время экскурсии в Сад камней (0+) посетители увидят природные необработанные камни, узнают об их свойствах, а может даже захотят приобрести обработанные камни для коллекции или будущих ювелирных изделий.
Или можно выбрать другую тематику. Скажем, экскурсия «Хабаровский экспресс» (0+) предполагает рассказ о видах транспорта, которые использовались в городе до появления трамваев, а также можно будет узнать связанные с ними интересные факты и традиции.
В этот же день предлагается сходить в парк им. Н. Н. Муравьева-Амурского, где на сцене «Ракушка» пройдет первый фестиваль «ДоброХаб» (6+). Программа мероприятия предполагает интерактивные площадки с аниматорами, соревнования по китайским шахматам, детскую литературную зону, центр сбора помощи для бездомных животных и другое.
Уже 14 сентября запланирована экскурсия по храмам Северного микрорайона города (6+), во время которой можно будет узнать историю храмовых сооружений и их связь с судьбой дальневосточного художника Геннадия Павлишина.
— Участникам расскажут о влиянии семей Павлишиных и Мамешиных на формирование духовного облика Хабаровска. Кстати, при покупке билетов действует скидка по промослову «Минутр», — рассказали в министерстве туризма Хабаровского края.
А любители экологического туризма могут выбрать тематический фототур в заповедный район хребта Хехцир (6+). Здесь будет возможность прогуляться по территории заповедника, принять участие в профессиональной фотосессии на природе, также программа тура предполагает пикник на лесной поляне. Кстати, как напомнили в ведомстве, хабаровчане еще могут снять ролик для Всероссийского конкурса «Дальний Восток — Земля приключений», главный приз которого — 3 млн рублей.
Подробную информацию о туристических событиях в крае можно посмотреть в социальных сетях и на сайтах министерства туризма Хабаровского края и Краевого визит-центра «Амурский утес».