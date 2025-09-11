Сад камней и пикник на природе предложили хабаровчанам на выходные

А любители экологического туризма могут выбрать тематический фототур в заповедный район хребта Хехцир (6+). Здесь будет возможность прогуляться по территории заповедника, принять участие в профессиональной фотосессии на природе, также программа тура предполагает пикник на лесной поляне. Кстати, как напомнили в ведомстве, хабаровчане еще могут снять ролик для Всероссийского конкурса «Дальний Восток — Земля приключений», главный приз которого — 3 млн рублей.